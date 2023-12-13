Калешин: «Алания» — генетически команда-чемпион, здесь есть чемпионская кровь

Российский специалист Евгений Калешин высказался о назначении на должность главного тренера владикавказской «Алании».

«Во-первых, хочу поприветствовать всех болельщиков, всех любителей футбола в республике, руководство, игроков и персонал клуба. Для меня это огромная честь, что выбор руководства выпал именно на наш тренерский штаб. «Алания» — это большой клуб с традициями, здесь есть чемпионская кровь, генетически команда-чемпион, команда-хищник. Можно сказать, что дважды в «Аланию» не зовут. С трепетом, волнением и воодушевлением принял предложение возглавить команду! Принимаемся за работу.

Были ли сомнения перед приходом в «Аланию»? Ни секунды не раздумывал. Это был мой приоритетный вариант. Повторюсь, это действительно большой клуб с историей», — приводит слова Калешина официальный сайт «Алании».