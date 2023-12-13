Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калешин: «Алания» — генетически команда-чемпион, здесь есть чемпионская кровь

Калешин: «Алания» — генетически команда-чемпион, здесь есть чемпионская кровь
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Евгений Калешин высказался о назначении на должность главного тренера владикавказской «Алании».

«Во-первых, хочу поприветствовать всех болельщиков, всех любителей футбола в республике, руководство, игроков и персонал клуба. Для меня это огромная честь, что выбор руководства выпал именно на наш тренерский штаб. «Алания» — это большой клуб с традициями, здесь есть чемпионская кровь, генетически команда-чемпион, команда-хищник. Можно сказать, что дважды в «Аланию» не зовут. С трепетом, волнением и воодушевлением принял предложение возглавить команду! Принимаемся за работу.

Были ли сомнения перед приходом в «Аланию»? Ни секунды не раздумывал. Это был мой приоритетный вариант. Повторюсь, это действительно большой клуб с историей», — приводит слова Калешина официальный сайт «Алании».

Материалы по теме
Экс-тренер «Акрона» Евгений Калешин возглавил «Аланию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android