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Четыре звёздных футболиста «Барселоны» не верят в тренерские идеи Хави

Четыре звёздных футболиста «Барселоны» не верят в тренерские идеи Хави
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, полузащитники сине-гранатовых Илкай Гюндоган и Френки де Йонг, а также многолетний вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген утратили доверие к тренерским идеям наставника «блауграны» Хави. Об этом сообщает журналист Бар Каналетес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, эти игроки не воспринимают идеи испанского наставника, а также не верят в будущее проекта под его руководством.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство «Барселоны» в лице президента Жоана Лапорты и спортивного директора Деку на текущей неделе проведут встречу с целью обсуждения будущего Хави в клубе.

После 16 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 34 очка и занимают четвёртое место.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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