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Лапорта попросил Хави взять Левандовского, Гюндогана и Араухо на матч с «Антверпеном»

Лапорта попросил Хави взять Левандовского, Гюндогана и Араухо на матч с «Антверпеном»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попросил главного тренера команды Хави взять на выездной матч группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» Роберта Левандовского, Илкая Гюндогана и Рональда Араухо. Наставник сине-гранатовых хотел предоставить им отдых. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

По информации источника, Лапорта попросил Хави взять их на выездную игру с «Антверпеном» из-за недавнего поражения от «Жироны» в матче Ла Лиги. Президент каталонского клуба не хотел, что лучшие игроки команды отдыхали после столь болезненной осечки в чемпионате.

«Барселона» сыграет с «Антверпеном» сегодня, 14 декабря. Игра пройдёт на стадионе «Босёйлстадион» (Антверпен, Бельгия). После пяти матчей в группе H «сине-гранатовые» возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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