«Ньюкасл» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00

В среду, 13 декабря, состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ньюкасл Юнайтед» и итальянский «Милан». Команды сыграют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Макелли (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В матче 1-го тура группового этапа команды сыграли вничью — 0:0. В сегодняшнем матче обеим командам для выхода в плей-офф необходима исключительно победа.
После пяти сыгранных туров «Ньюкасл» занимает третье место в группе А, имея в своём активе пять очков. «Милан» располагается на последней, четвёртой строчке, набрав также пять очков. «Сороки» опережают итальянскую команду по дополнительным показателям.
- 13 декабря 2023
-
21:08
-
20:59
-
20:56
-
20:48
-
20:47
-
20:40
-
20:33
-
20:32
-
20:28
-
20:14
-
20:11
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:48
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:26
-
19:12
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:44
-
18:34
-
18:30
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
18:07