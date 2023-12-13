«Ньюкасл» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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В среду, 13 декабря, состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ньюкасл Юнайтед» и итальянский «Милан». Команды сыграют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Макелли (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ласселлс, Шер, Ливраменто, Гимарайнс, Майли, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Уилсон.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

В матче 1-го тура группового этапа команды сыграли вничью — 0:0. В сегодняшнем матче обеим командам для выхода в плей-офф необходима исключительно победа.

После пяти сыгранных туров «Ньюкасл» занимает третье место в группе А, имея в своём активе пять очков. «Милан» располагается на последней, четвёртой строчке, набрав также пять очков. «Сороки» опережают итальянскую команду по дополнительным показателям.