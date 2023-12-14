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Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Ньюкасл» — «Милан»: гости сравняли счёт благодаря голу Пулишича

«Ньюкасл» — «Милан»: гости сравняли счёт благодаря голу Пулишича
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В эти минуты проходит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Ньюкасл Юнайтед» и итальянский «Милан». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Макелли (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Жоэлинтон – 33'     1:1 Пулишич – 59'     1:2 Чуквезе – 84'    

На 33-й минуте «Ньюкасл» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Жоэлинтона. На 58-й минуте «Милан» сравнял счёт усилиями Кристиана Пулишича — 1:1.

В матче 1-го тура группового этапа команды сыграли вничью — 0:0. В сегодняшнем матче обеим командам для выхода в плей-офф необходима исключительно победа.

После пяти сыгранных туров «Ньюкасл» занимает третье место в группе А, имея в своём активе пять очков. «Милан» располагается на последней, четвёртой строчке, набрав также пять очков. «Сороки» опережают итальянскую команду по дополнительным показателям.

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