Ямал — первый в истории 16-летний игрок, отметившийся голевым действием в ЛЧ

16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал сделал голевую передачу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в игре с «Антверпеном», став самым молодым игроком, который совершил результативное действие в турнире. Об этом сообщает Squawka.

На 35-й минуте Ямал отдал проникающую передачу на нападающего Феррана Торреса, который сумел забить и восстановить равновесие на табло. Отметим, что на момент написания новости бельгийский клуб вышел вперёд. Он ведёт со счётом 2:1.

Напомним, «Барселона», уже обеспечившая себе выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, после пяти туров группового этапа имеет в собственном активе 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице квартета H. «Антверпен» не набрал ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ, потеряв все шансы на евровесну.