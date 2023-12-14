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Ямал — первый в истории 16-летний игрок, отметившийся голевым действием в ЛЧ

Ямал — первый в истории 16-летний игрок, отметившийся голевым действием в ЛЧ
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16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямал сделал голевую передачу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в игре с «Антверпеном», став самым молодым игроком, который совершил результативное действие в турнире. Об этом сообщает Squawka.

На 35-й минуте Ямал отдал проникающую передачу на нападающего Феррана Торреса, который сумел забить и восстановить равновесие на табло. Отметим, что на момент написания новости бельгийский клуб вышел вперёд. Он ведёт со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Вермерен – 2'     1:1 Ф. Торрес – 35'     2:1 Янссен – 56'     2:2 Гиу – 90+1'     3:2 Иленихена – 90+2'    
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Напомним, «Барселона», уже обеспечившая себе выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, после пяти туров группового этапа имеет в собственном активе 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице квартета H. «Антверпен» не набрал ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ, потеряв все шансы на евровесну.

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