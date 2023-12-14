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Главный тренер «Шахтёра»: немного странно проигрывать и гордиться игроками

Главный тренер «Шахтёра»: немного странно проигрывать и гордиться игроками
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Главный тренер «Шахтёра» Марино Пушич прокомментировал поражение команды в матче заключительного тура группового этупа Лиги чемпионов с «Порту».

«Немного странно проигрывать и гордиться игроками. Но мы приехали сюда, чтобы сражаться, играть и предлагать людям хороший футбол против очень хороших соперников. Мои игроки выложились на полную и боролись до конца».… Я очень горжусь этой молодой командой. Подобные игры имеют решающее значение для развития молодых игроков.

Они лучше начали игру и забили. Мы вернулись в игру, доминировали, создали несколько моментов, но допустили две или три ненужные ошибки. Это слишком много на этом уровне», — приводит слова Пушича официальный сайт УЕФА.

Напомним, по итогам групповой стадии «Шахтёр» занял третье место и выступит в Лиге Европы.

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