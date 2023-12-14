Закончился последний в истории матч группового этапа Лиги чемпионов

Вот и всё! В среду, 13 декабря, состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Последний финальный свисток прозвучал во встрече между «Селтиком» и «Фейеноордом». Главный арбитр — француз Бенуа Бастьен — добавил шесть минут, но на 90+1-й минуте, когда счёт был 1:1, за шотландцев забил Густаф Лагербильке. В итоге игра продлилась до 90+8-й минуты — дольше всех параллельных встреч. Идеальное прощание!

Эта встреча, как и день в целом, стала последней со старым форматом группового этапа Лиги чемпионов. Эпохальное событие. Что нас ждёт дальше? Как будет выглядеть Лига чемпионов в сезоне-2024/2025?

В 2021-м УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов. Два главных нововведения – швейцарская система и увеличение количества команд с 32 до 36. Что за новшество? Швейцарская система подразумевает, что вырастет количество матчей между грандами: с каждым туром сильные команды чаще будут сталкиваться друг с другом, что повысит и доходы клубов.

36 команд сформируют единую таблицу, каждая сыграет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде). Календарь не будет определён заранее: победители прошлой игры будут встречаться также с победителями, проигравшие – с проигравшими (аналогично для тех, кто сыграл вничью). Проще говоря, сначала лучшая команда встретится с лучшей из числа худших, а затем состоятся матчи между участниками с равным количеством очков. Расписание строится в зависимости от результатов, но повторные матчи невозможны. Команды в общей сложности в рамках швейцарской системы проведут 144 матча. Для сравнения, сейчас их 96.

При новом формате плей-офф напрямую в 1/8 финала будут выходить восемь лучших команд таблицы, а клубы, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют дополнительные два матча, определив вторую восьмёрку сильнейших. Далее – всё по классике: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал (по два матча) и финал (один матч).