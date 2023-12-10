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«Думал, что буду жить в Лондоне». Отец Эндрика вспомнил сорванный переход сына в «Челси»

«Думал, что буду жить в Лондоне». Отец Эндрика вспомнил сорванный переход сына в «Челси»
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Отец нападающего «Палмейраса» Эндрика, который грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу», рассказал, что до подписания соглашения со «сливочными» его сын был близок к переходу в лондонский «Челси».

«Не могу говорить об этом на 100%, потому что контракт так и не был подписан, но сама сделка была согласована. Я уже вбил себе в голову, чтобы буду жить в холодном Лондоне.

Вечером после просмотра матча на «Стэмфорд Бридж» представитель моего сына позвонил мне и сказал, что владелец «Челси» отклонил этот трансфер из-за того, что, на его взгляд, цена за Эндрика могла слишком сильно раздуть трансферный рынок. Эта сумма составляла порядка € 60 млн за 16-летнего паренька, который должен был приехать в Англию двумя годами позже», — приводит слова отца Эндрика Relevo.

Напомним, ранее стало известно, что «Реал» заплатил за 17-летнего футболиста € 72 млн. Его трудовое соглашение с мадридским клубом рассчитано до 2027 года, но при этом оно будет предполагать опцию продления до 2030-го.

В нынешнем сезоне бразильской Серии А Эндрик забил 11 голов.

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