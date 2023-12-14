Агент Джикии: никаких переговоров о новом контракте, полная тишина

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о ситуации с продлением истекающего летом контракта футболиста.

«Полная тишина, никаких переговоров. Пусть всё идёт так, как идёт. Будет совет директоров у «Спартака», после этого будет какое-то решение, но какое решение, не знаю. Я не читаю новостей, но мы с Георгием считаем, что всё будет хорошо», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Джикия — воспитанник московского «Локомотива». За «Спартак» защитник выступает с 2017 года после перехода из пермского «Амкара». В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл шесть игр в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в € 6,5 млн. «Спартак» в следующем матче внутреннего первенства сыграет с «Зенитом» на выезде.