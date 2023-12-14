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Степашин высказался о введении Fan ID в РПЛ

Степашин высказался о введении Fan ID в РПЛ
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Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин высказался о решении футбольных чиновников ввести карту болельщика (Fan ID) на матчах Российской Премьер-Лиги. Степашин признал, что Fan ID ввели с целью обеспечения порядка на стадионе. Однако он всё равно назвал данное решение неоднозначным.

«Логика такая, как я понимаю — чтобы был порядок, чтобы мы контролировали людей. Давно говорилось, что надо давать людям покупать билеты по паспортам, сразу всё видно. Что касается карты болельщика, то решение, на мой взгляд, неоднозначное», — приводит слова Степашина информационное агентство «РИА Новости».

Напомним, из-за введения Fan ID активные болельщики клубов РПЛ устроили бойкот матчей чемпионата.

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