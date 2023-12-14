«Зенит» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Васильевым

Футбольный клуб «Зенит» объявил о продлении контракта с хавбеком команды Дмитрием Васильевым до конца сезона-2027/2028.

19-летний Васильев — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита». За первую команду сине-бело-голубых хавбек дебютировал в матче за Суперкубок России с ЦСКА 15 июля 2023 года. Во второй половине прошлой кампании молодой футболист играл за «Оренбург» на правах аренды. В нынешнем сезоне в рамках Российской Премьер-Лиги Дмитрий провёл четыре матча, не записав на свой счёт результативных действий.

«Зенит» после первого круга РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.