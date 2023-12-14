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Полузащитник ЦСКА Ермаков близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Ермаков близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

20-летний Ермаков является воспитанником академии красно-синих. Всего за основную команду армейцев полузащитник провёл 41 матч, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне Никита принял участие в десяти встречах во всех турнирах. На счету футболиста один забитый мяч и две голевые передачи в Кубке России.

Действующий контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 600 тыс.

ПФК ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 28 очков в 18 матчах. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 38 очков.

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