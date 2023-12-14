ЦСКА объявил об отмене матча с «Партизаном» по независящим от себя причинам

ПФК ЦСКА объявил, что товарищеский матч с сербским «Партизаном», который был запланирован на 1 февраля, не состоится. Причины отмены не называются, однако в армейском клубе подчеркнули, что это «независящие от них причины».

Ранее стало известно, что на зимних сборах армейцы точно сыграют с «Торпедо», «Химками», «Родиной» и узбекским «Андижаном».

Напомним, 27 января 2023 года ЦСКА проводил товарищеский матч на зимних сборах с «Партизаном» (2:1). На той игре болельщики команд вместе пели кричалки и поддерживали оба клуба.

ПФК ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы набрали 28 очков в 18 матчах. Возглавляет таблицу «Краснодар», в активе которого 38 очков.