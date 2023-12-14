Стали известны топ-5 команд с лучшей средней посещаемостью в Первой лиге

Стали известны топ-5 команд с лучшей средней посещаемостью в Мелбет Первой лиге, сообщает пресс-служба лиги.

На первом месте находится «Динамо» из Махачкалы со средней посещаемостью 7 689 человек, далее располагаются «Черноморец» (7 334), «Тюмень» (4 093), «Арсенал» Тула (3 701) и «Сокол» (3 570).

При этом три команды «Черноморец», «Тюмень» и «Сокол» только вышли в этот чемпионат из ЛЕОН-Второй лиги.

На данный момент после 20 сыгранных матчей Первой лиги лидером является махачкалинское «Динамо» с 37 очками. Главные преследователи – «Химки» (36), «Акрон» (35), «Тюмень» (35), «Арсенал» Тула (35) и «Алания» (32). «Черноморец» и «Сокол» располагаются в зоне вылета на 18-м и 16-м местах с 18 и 20 очками.