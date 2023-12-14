Хави чувствует себя одиноким в «Барселоне» – Мигель

Главный тренер «Барселоны» Хави не ощущает поддержки от каталонской команды. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Хави Мигель.

По сведениям источника, Хави чувствует себя немного одиноким. Испанский специалист полагает, что внутри клуба и за его пределами есть люди, которые оказывают на него колоссальное давление. Отмечается, что после поражения от «Антверпена» (2:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Хави встретился с командой и попросил игроков объединиться в трудное время.

Напомним, действующее соглашение Хави с каталонской «Барселоной» рассчитано до июня 2025 года. В последние недели в СМИ активно обсуждаются слухи о том, что испанец может лишиться своей должности из-за не самых лучших результатов команды в текущем сезоне.