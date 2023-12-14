Экс-игрок ЦСКА Евсиков: как-то Газзаев оштрафовал на $ 1 тысячу за поход в McDonald’s

Бывший футболист ПФК ЦСКА Денис Евсиков рассказал о дисциплинарных требованиях экс-наставника армейцев Валерия Газзаева. По словам игрока, однажды тренер оштрафовал его на $ 1 тысячу за поход в фастфуд-кафе. Также Евсиков рассказал, что Газзаев штрафовал футболистов за выход на тренировку в гетрах разного цвета.

«Он всегда был требовательным не только по отношению к матчам, но и к быту. Выйдешь на тренировку в гетрах не того цвета — заплати $ 100 штрафа. Но один раз я влетел прямо по-крупному.

Ехали с двумя ребятами на тренировку в Ватутинки — на одной машине. Они предложили заехать перекусить в McDonald’s. Я не хотел есть, но всё равно пошёл с ними — не останусь же сидеть один. Короче, начинается тренировка, Газзаев проводит мини-теорию — рассказывает, какие упражнения сегодня будем делать. И в конце своей речи показывает на нас троих: «Ребят, можно вас сюда?» Мы напряглись. Газзаев продолжил: «Вот скажите мне, вам мало платят? Тогда почему вы питаетесь в дешёвом американском ресторане? Я еду и вижу, как мои футболисты выходят с полными пакетами этого говна!» Оштрафовал каждого на $ 1 тысячу — это был мой самый дорогой поход в «Макдак», — приводит слова Евсикова Sport24.

Напомним, под руководством Газзаева ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году, трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок и два раза — Суперкубок. Евсиков в своё время считался одним из наиболее перспективных игроков ЦСКА, однако травмы не позволили ему реализовать свой потенциал.