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Сабитов рассказал, как его трансфер в «Спартак» одобрял глава Московской области

Сабитов рассказал, как его трансфер в «Спартак» одобрял глава Московской области
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Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал, как его трансфер в стан красно-белых одобрял губернатор Московской области Борис Громов, который занимал должность с 2000 по 2012 год.

«Я приехал на Китай-город, где тогда была резиденция правительства Московской области. У меня как раз появился вариант со «Спартаком», и мне была назначена встреча с Громовым ― губернатором Московской области. Наше общение заняло где-то минуту, но я до сих пор этим горжусь. Я зашёл, он спросил, как у меня дела, кто мной интересуется. Я ответил, что «Спартак». Он сказал: «Спартак» — это хорошо, но ты подумай». Сомнений, переходить или нет, после этого разговора не осталось — я был под большим впечатлением», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, Сабитов принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год. Суммарно он провёл за красно-белых 64 матча во всех турнирах.

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