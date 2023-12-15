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Вратарь Чагров перешёл из казахстанского «Окжетпеса» в «Ротор»

Вратарь Чагров перешёл из казахстанского «Окжетпеса» в «Ротор»
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28-летний российский вратарь Никита Чагров продолжит карьеру в волгоградском «Роторе», сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией.

Последний год голкипер ростом 201 см провёл в клубе высшего дивизиона Казахстана «Окжетпес» (22 матча, шесть — «на ноль», 31 пропущенный мяч), а до этого полгода выступал за «Коурдренгир» во втором дивизионе Исландии.

За свою карьеру голкипер успел поиграть за московское «Торпедо», вторую команду «Ростова», «Чайку», курский «Авангард» и «Тамбов». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 тыс.

Отметим, что максимальная стоимость игрока составляла € 500 тыс. На тот момент Чагров выступал за курский «Авангард».

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