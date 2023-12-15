Сабитов: обещал привезти Климову в Томск пирожок из «Макдональдса» и забыл ― не прощу себя

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов поделился воспоминаниями о просьбе бывшего защитника томской «Томи» Валерия Климова.

«Валерий Климов ― очень правильный, хороший человек. Не могу себе простить одну историю с ним! Я ещё был в «Спартаке», а мы в Томск ехали играть. Он попросил меня привезти пирожок с вишней из «Макдональдса», потому что в Томске его не было. Я как-то отшутился, а потом приехал, смотрю на него и понимаю: забыл! Говорю: «Я не привёз пирожок». А он: «Ну вот, но ладно уж», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, Сабитов принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год. Суммарно он провёл за красно-белых 64 матча во всех турнирах.