Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сабитов: обещал привезти Климову в Томск пирожок из «Макдональдса» и забыл ― не прощу себя

Сабитов: обещал привезти Климову в Томск пирожок из «Макдональдса» и забыл ― не прощу себя
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов поделился воспоминаниями о просьбе бывшего защитника томской «Томи» Валерия Климова.

«Валерий Климов ― очень правильный, хороший человек. Не могу себе простить одну историю с ним! Я ещё был в «Спартаке», а мы в Томск ехали играть. Он попросил меня привезти пирожок с вишней из «Макдональдса», потому что в Томске его не было. Я как-то отшутился, а потом приехал, смотрю на него и понимаю: забыл! Говорю: «Я не привёз пирожок». А он: «Ну вот, но ладно уж», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, Сабитов принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год. Суммарно он провёл за красно-белых 64 матча во всех турнирах.

Материалы по теме
«Обыграл Черчесова в бильярд. Больше у него не выходил». Где сейчас Сабитов из «Спартака»
Эксклюзив
«Обыграл Черчесова в бильярд. Больше у него не выходил». Где сейчас Сабитов из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android