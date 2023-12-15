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Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне вспомнил свой первый разговор с Гвардиолой

Игрок «Манчестер Сити» Де Брёйне вспомнил свой первый разговор с Гвардиолой
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился воспоминаниями о первом разговоре с наставником клуба Хосепом Гвардиолой, а также рассказал о взаимоотношениях с тренером.

«Думаю, в первый раз мы поговорили, когда я вернулся с Евро-2016, мы встретились, и он сказал: «Ты можешь стать очень, очень хорошим игроком, в пятёрке лучших в мире», и я сказал: «Вау, хорошо». Это придало мне уверенности, чтобы продолжать.

У нас очень хорошие отношения, иногда он очень эмоционально относится к футболу, и я не думаю, что все замечают это в нём, но он любит игру, любит команду и клуб. Это было действительно хорошее путешествие», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт английского клуба.

Напомним, Де Брёйне получил травму подколенного сухожилия в начале нынешнего сезона. Изначально сообщалось, что футболист может пропустить три-четыре месяца. Однако бельгиец попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира по футболу, который проходит с 12 по 22 декабря текущего года в Джидде (Саудовская Аравия).

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