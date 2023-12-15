Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто заработал больше всего призовых в Лиге чемпионов — 2023/2024

Стало известно, кто заработал больше всего призовых в Лиге чемпионов — 2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

В топ-10 команд, получивших больше всего призовых от УЕФА, оказались «Реал», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Наполи». Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, «Реал» возглавляет топ, «сливочные» получили € 79,8 млн премиальных. Второе место заняла «Бавария» — 76,6 млн. Третьим стал «Манчестер Сити», получивший 76,4 млн.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. «Реал» Мадрид (Испания), € 79,8 млн.
2. «Бавария» (Германия), € 76,6 млн.
3. «Манчестер Сити» (Англия), € 76,4 млн.
4. «Барселона» (Испания), € 71,5 млн.
5. «Атлетико» Мадрид (Испания), € 71 млн.
6. «ПСЖ» (Франция), € 63,8 млн.
7. «Порту» (Португалия), € 63,5 млн.
8. «Боруссия» Дортмунд (Германия), € 63,5 млн.
9. «Арсенал» (Англия), € 63,3 млн.
10. «Наполи» (Италия), € 58 млн.

Материалы по теме
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android