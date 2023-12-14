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Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 декабря, завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/2024 и определились все команды, которые сыграют в 1/8 финала этого турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Мероприятие пройдёт в швейцарском городе Ньон. Сама церемония начнётся в 14:00 мск. В прямом эфире жеребьёвку указанной стадии Лиги чемпионов покажет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, по итогам группового этапа команды поделились на две категории:

сеяные (победители групп): «Бавария», «Боруссия» (обе — Германия), «Манчестер Сити», «Арсенал» (все — Англия), «Реал» Мадрид, «Реал Сосьедад», «Атлетико» Мадрид, «Барселона» (все — Испания);

несеяные (вторые места в группах): ПСВ (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Интер», «Наполи», «Лацио» (все — Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия).

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