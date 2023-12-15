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Канчельскис: ситуация с «Тоболом»? Отправил письма в ФИФА, жулики не должны быть в футболе

Канчельскис: ситуация с «Тоболом»? Отправил письма в ФИФА, жулики не должны быть в футболе
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Бывший генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал о развитии ситуации с увольнением из казахстанского клуба.

«По ситуации с «Тоболом» отправил письма ФИФА, если будет возможность, пообщаемся. Юристы тоже подключены. Занимаются по моему трудовому соглашению, где было нарушено очень много законов. Всё нормально и идёт своим чередом. Результат будет, пусть не сомневаются. Ещё раз повторюсь, что жулики и негодяи в футболе не должны присутствовать. Чем меньше их будет, тем чище будет наш футбол. Люди с уголовными делами что-то говорят про футбол — это беда! Но пусть это решают федерации футбола.

Руководство «Тобола» после этого со мной не связывалось. Пусть уже не со мной говорят, а с ФИФА и юристами. Мне с ними незачем связываться. Всё теперь будет по-другому», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в конце ноября Канчельскис покинул казахстанский «Тобол», в котором находился с лета 2023 года. Вскоре появилась новость, что российский специалист возглавит киргизский «Мурас Юнайтед».

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