Тренер «Фулхэма» Силва: «Ньюкасл» проявит реакцию на вылет из ЛЧ в матче с нами

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва ожидает, что «Ньюкасл» проявит себя с лучшей стороны в матче с его командой. «Сороки» и «дачники» встретятся между собой в матче 17-го тура английской Премьер-лиги в эту субботу, 16 декабря.

«Ньюкасл» захочет проявить реакцию из-за этого разочаровывающего результата, который оставил их за бортом еврокубков. Мы должны быть готовы к этому вызову. В прошлом сезоне в матче с «сороками» мы пропустили гол на последних минутах, но сыграли действительно хорошо. Матч обещает быть тяжёлым, но станет ли он легче из-за того, что «Ньюкасл» проиграл в Лиге чемпионов? Я не вижу в этом логики. Против хороших команд играть всегда тяжело, а «Ньюкасл» — хорошая команда», — приводит слова Силвы The Mag.

После 16 туров английской Премьер-лиги «Ньюкасл» расположился на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 26 очков. «Фулхэм» — 10-й, в активе у «дачников» 21 очко.