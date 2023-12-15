Гвардиола — о травме Холанда: вряд ли он сыграет с «Кристал Пэлас», но он умеет удивлять

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится завтра, 16 декабря, ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, ранее получившего травму стопы.

«Надеюсь, Холанд сможет поехать с нами в Саудовскую Аравию для того, чтобы принять участие в клубном чемпионате мира. Завтра, после матча с «Кристал Пэлас», мы оценим, сыграет ли он первую или вторую игру на этом турнире.

Сыграет ли он в самом матче с Кристал Пэлас»? Я так не думаю, но, возможно, он сможет удивить меня», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, норвежский нападающий не принимал участия в матче минувшего тура чемпионата Англии с «Лутоном» (1:2). После этой встречи Гвардиола сообщил, что у Холанда стрессовая реакция кости стопы.

«Манчестер Сити» примет участие в клубном чемпионате мира на правах победителя Лиги чемпионов и проведёт свой первый матч на этом турнире 19 декабря.