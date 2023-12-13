Гвардиола — о Холанде: думаю, к четвергу он будет в строю

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что получивший повреждение нападающий команды Эрлинг Холанд вскоре должен вернуться в строй.

«Думаю, в четверг он вернётся. Последим за его самочувствием», — приводит слова Гвардиолы известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее на этой неделе Гвардиола рассказывал, что Эрлинга беспокоит стрессовая реакция кости стопы. Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. В 15 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона норвежский форвард забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи. «Ман Сити» после 16 туров АПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.