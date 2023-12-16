«Зенит» намерен приобрести 25-летнего вингера «Адана Демирспор»

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак заявил, что санкт-петербургский «Зенит» является одним из основных претендентов на покупку крайнего нападающего турецкого клуба Юсуфа Сары.

«Зенит» крайне сильно хочет видеть Юсуфа Сары в своём составе. Но также нам поступают серьёзные предложения от «Марселя», «Ренна» и «Лиона». Я смогу сообщить вам о каких-либо деталях, как только дело дойдёт до конкретики. Если Юсуф найдёт себе достойный вариант для продолжения карьеры и захочет покинуть клуб, будет неправильным удерживать его», — приводит слова Санджака TRT Spor.

В нынешнем сезоне 25-летний Сары принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость турецкого футболиста составляет € 5 млн.