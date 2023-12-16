Гвардиола высказался об участии «Манчестер Сити» в клубном чемпионате мира

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от клубного чемпионата мира. Во вторник, 19 декабря, «Манчестер Сити» в полуфинале встретится с японским «Урава Ред Даймондс».

«Я хочу, чтобы игроки не отчаивались, если не получится выиграть. Нужно просто сыграть две игры. Выиграть первую, чтобы заслужить право сыграть в финале, и, если мы не выиграем его, надеюсь, выиграем Лигу чемпионов в будущем и вернёмся.

Это всего лишь два простых футбольных матча, особенно первый, потому что он позволяет сыграть в финале, в противном случае будет игра за третье место. Мы изучили эту схему в Лиге чемпионов в прошлом.

В жизни вы не можете играть в «О, этого больше никогда не случится», почему бы и нет? Это может случиться в будущем. Просто играйте как можно лучше, вот и всё. Но, конечно, мотивация или ощущение того, что мы никогда этого не выигрывали, важны.

И всегда победы помогают выигрывать. И победа над «Кристал Пэлас», безусловно, поможет нам лучше подойти к игре», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».