Тренер «Сити» Гвардиола — о Ходжсоне: не думаю, что смогу тренировать в таком же возрасте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Кристал Пэлас» Рое Ходжсоне в преддверии очного матча команд в чемпионате Англии, который состоится завтра, 16 декабря.

«Не думаю, чтобы я смог тренировать в таком же возрасте. У него внутри есть огонь и страсть для того, чтобы быть на том месте, где он находится. Его команды действительно хороши», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на момент выхода новости Ходжсону 76 лет. В 2019 году английский специалист стал самым возрастным наставником в истории английской Премьер-лиги. На тот момент ему был 71 год и 198 дней.

Матч «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игра начнётся в 18:00 мск.