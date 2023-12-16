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Милан Гаич отреагировал на информацию о возможном матче сборных России и Сербии

Милан Гаич отреагировал на информацию о возможном матче сборных России и Сербии
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Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о возможном товарищеском матче сборных России и Сербии.

«Сегодня я увидел в газетах, что идут переговоры о возможном матче между сборными России и Сербии, но больше мне ничего об этом неизвестно, честно говоря. Посмотрим, к чему всё это приведет. Хотел бы я, чтобы этот матч состоялся? Почему бы и нет», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборные России и Сербии встретятся в товарищеском матче в марте 2024 года, если Федерация футбола Сербии получит соответствующее разрешение от ФИФА и УЕФА. Игра может состояться в Санкт-Петербурге.

Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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