Милан Гаич отреагировал на информацию о возможном матче сборных России и Сербии

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о возможном товарищеском матче сборных России и Сербии.

«Сегодня я увидел в газетах, что идут переговоры о возможном матче между сборными России и Сербии, но больше мне ничего об этом неизвестно, честно говоря. Посмотрим, к чему всё это приведет. Хотел бы я, чтобы этот матч состоялся? Почему бы и нет», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сборные России и Сербии встретятся в товарищеском матче в марте 2024 года, если Федерация футбола Сербии получит соответствующее разрешение от ФИФА и УЕФА. Игра может состояться в Санкт-Петербурге.

Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.