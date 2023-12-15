Сборная России проведёт матч с Сербией, если сербы получат разрешение ФИФА и УЕФА — Tanjug

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сербии в марте 2024 года, если сербская федерация футбола получит соответствующее разрешение от ФИФА и УЕФА. Игра может состояться в Санкт-Петербурге, сообщает сербское информационное агентство Tanjug.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначение на матчи еврокубков. Аналогичная ситуация с отстранением наблюдается и в других видах спорта, особенно командных.

С момента отстранения сборная России провела ряд товарищеских матчей. В последней такой игре россияне разгромили команду Кубы со счётом 8:0.

Ранее сегодня стало известно, что ФИФА приняла решение в пользу России в трансферном споре «Ростова» с европейским клубом.