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Сёмин: пока РФС официально не объявит о проведении матча с Сербией, это всё слухи

Сёмин: пока РФС официально не объявит о проведении матча с Сербией, это всё слухи
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном товарищеском матче сборных России и Сербии. Ранее сообщалось, что игра состоится в марте 2024 года, если Федерация футбола Сербии получит соответствующее разрешение от ФИФА и УЕФА. Матч может пройти в Санкт-Петербурге.

«Товарищеский матч со сборной Сербии? Это была бы отличная проверка для команды Валерия Карпина. Но давайте не будем забегать вперёд. Пока РФС официально не объявит о проведении данного матча, это всё слухи. Уже был случай с боснийцами», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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