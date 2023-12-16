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«Челси» рассматривает Рамсдейла в качестве замены травмированному Роберту Санчесу

«Челси» рассматривает Рамсдейла в качестве замены травмированному Роберту Санчесу
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Руководство и тренерский штаб «Челси» всерьёз рассматривают возможность подписания вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла на замену травмированному голкиперу «синих» Роберту Санчесу. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, Рамсдейл является одним из главных кандидатов на роль первого номера «Челси» в связи с желанием главного тренера лондонского клуба Маурисио Почеттино, чтобы вратарём команды был футболист, обладающий опытом игры в английской Премьер-лиге. При этом подчёркивается, что «Арсенал», вероятнее всего, не отпустит своего голкипера в другой клуб нынешней зимой.

Напомним, Санчес получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0), из-за которого выбыл на неопределённый срок. В свою очередь, Рамсдейл потерял место в основном составе «канониров» и нуждается в игровой практике.

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