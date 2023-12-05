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«Ньюкасл» хочет купить Рамсдейла, но клуб не устраивает цена, установленная «Арсеналом»

«Ньюкасл» хочет купить Рамсдейла, но клуб не устраивает цена, установленная «Арсеналом»
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Руководство и тренерский штаб «Ньюкасла» заинтересованы в приобретении вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла, однако они не готовы заплатить за трансфер англичанина сумму, запрашиваемую лондонским клубом. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, «канониры» оценивают трансферную стоимость 25-летнего голкипера в £ 50 млн (€ 58 млн), однако «сороки» считают её завышенной.

Подчёркивается, что сам Рамсдейл также выразил желание перейти в команду Эдди Хау.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Ньюкасл» также рассматривает вариант с подписанием экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, который на текущий момент находится без клуба.

В нынешнем сезоне Рамсдейл уступил место первого номера «Арсенала» голкиперу Давиду Райе.

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