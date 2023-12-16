Спортдиректор «Интера»: в отличие от других, мы осознаём нашу силу, но остаёмся скромными

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио рассказал о турнирных амбициях миланского клуба в текущем сезоне чемпионата Италии.

«В отличие от других, мы осознаём нашу силу, но хотим быть скромными. Если бы мы сказали, что боремся за попадание в четвёрку, то это было бы неправдой. У нас есть качества, позволяющие ставить перед собой более высокие цели. «Ювентус», «Милан» и «Наполи» также начали сезон не с целью лишь попасть в четвёрку лучших», — приводит слова Аузилио Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 15 туров итальянского чемпионата подопечные Симона Индзаги набрали 38 очков и на текущий момент занимают первое место. Их ближайшим преследователем является «Ювентус», заработавший 37 очков.