Спортдиректор «Интера»: зачем нам ещё один нападающий, если у нас есть Мхитарян?

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио ответил на вопрос о том, планирует ли миланский клуб усиливать линию нападения в период зимнего трансферного окна.

«Мы абсолютно довольны нашими нападающими, у нас их четыре. Также у нас в составе есть такой сильный игрок, как Мхитарян, который на протяжении своей карьеры часто выступал на позиции форварда. В случае необходимости он будет доступен в качестве пятого нападающего», — приводит слова Аузилио Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Мхитарян перешёл в «Интер» из «Ромы» летом 2022 года. За этот период армянский футболист принял участие в 69 матчах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.