Черышев: присутствие Черчесова вызывает смесь страха и уважения

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов — человек, который вызывает большое уважение, даже не говоря ни слова. Когда он находится рядом с тобой, это отражается на атмосфере. Это похоже на смесь страха и уважения. В любом случае я с ним очень хорошо ладил, забил много голов, моя результативность была высокой», — приводит слова Черышева AS.

Денис Черышев играл под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира — 2018, который проходил в России. В этом турнире футболист принял участие в пяти встречах и отметился четырьмя забитыми мячами. Сборная России выбыла по итогам четвертьфинала, уступив Хорватии в серии пенальти.