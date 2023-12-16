Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черышев: присутствие Черчесова вызывает смесь страха и уважения

Черышев: присутствие Черчесова вызывает смесь страха и уважения
Комментарии

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов — человек, который вызывает большое уважение, даже не говоря ни слова. Когда он находится рядом с тобой, это отражается на атмосфере. Это похоже на смесь страха и уважения. В любом случае я с ним очень хорошо ладил, забил много голов, моя результативность была высокой», — приводит слова Черышева AS.

Денис Черышев играл под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира — 2018, который проходил в России. В этом турнире футболист принял участие в пяти встречах и отметился четырьмя забитыми мячами. Сборная России выбыла по итогам четвертьфинала, уступив Хорватии в серии пенальти.

Материалы по теме
Эксклюзив
Дмитрий Черышев: полечу к сыну в Венецию, а потом с радостью рассмотрю работу в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android