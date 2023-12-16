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«Гавр» уверенно обыграл «Ниццу» со счётом 3:1. Кузяев появился на 84-й минуте

«Гавр» уверенно обыграл «Ниццу» со счётом 3:1. Кузяев появился на 84-й минуте
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Сегодня, 16 декабря, состоялась встреча 16-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Ниццей». Матч прошёл на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. Игру будет обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте вратарь «Ниццы» Марцин Булка неуклюже отбил мяч перед собой, а Эммануэль Сабби открыл счёт.

На 35-й минуте произошёл перевод налево в штрафную на Сабби, который сначала мяч принял, а затем великолепным ударом с острого угла отправил его в дальнюю девятку.

На 51-й минуте Мохамед Байо реализовал 11-метровый и сделал счёт разгромным.

На 82-й минуте Самуэль Грандсир ударил по ногам Жан-Клера Тодибо из-за чего началась драка между игроками. По итогу оба футболиста были удалены.

На 90+1-й минуте после прострела с левого фланга Том Луше отыграл один мяч.

Напомним, за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который появился на поле на 84-й минуте.

На данный момент после 16 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Гавр» располагается на девятом месте с 19 очками. «Ницца» находится второй позиции с 32 очками.

Франция - Лига 1 . 16-й тур
16 декабря 2023, суббота. 19:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Сабби – 5'     2:0 Сабби – 35'     3:0 Байо – 51'     3:1 Луше – 90+1'    
Удаления: Грандсир – 81' / Тодибо – 81'
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2023/2024
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