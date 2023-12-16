«Валенсия» — «Барселона»: составы команд на матч Ла Лиги

В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Барселоной». Команды сыграют на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисос Арьясом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя, Москера, Диахаби, Васкес, Перес, Гильямон, Пепелу, Лопес, Дуро, Яремчук.

«Барселона»: Пенья, Канселу, Кунде, Араухо, Бальде, де Йонг, Гюндоган, Педри, Рафинья, Феликс, Левандовски.

На данный момент «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 34 очка в 16 проведённых матчах. «Валенсия», в свою очередь, находится на 11-й позиции с 19 очками после аналогичного количества встреч.