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Мостовой нарядился в царя, Евсеев на стуле следил за игрой. Лучшие фото Матча звёзд

16 декабря на стадионе «Лайв Арена» (Новоивановское) состоялся Матч звёзд Фонбет Кубка России между Командой Пути РПЛ и Командой Пути регионов. Его обслуживал рефери Сергей Карасёв. Игра завершилась победой Команды Пути РПЛ со счётом 9:7.

Матч с командой пути РПЛ прохошёл в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Команды сыграли два тайма по 20 минут. До игры прошли челленджи — испытания на силу, скорость и ловкость игроков. В число членов жюри, кроме футболистов, вошли баскетболист Андрей Кириленко, фигуристка Евгения Медведева и гимнастка Ангелина Мельникова.

В тренерский штаб Команды Пути РПЛ вошли Александр Мостовой, Сергей Овчинников и Андрей Аршавин. Командой Пути регионов руководили Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка и Вадим Евсеев.

Лучшие фото с Матча звёзд Кубка России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.