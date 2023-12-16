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Алонсо хочет покинуть Россию, «Краснодар» надеется отбить часть от потраченных € 8 млн

Алонсо хочет покинуть Россию, «Краснодар» надеется отбить часть от потраченных € 8 млн
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо хочет покинуть Россию. При этом клуб планирует отбить часть денег за трансфер игрока, сообщает журналист Жорже Лопеш Кансадо в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

Команда с юга России хочет отбить часть денег за трансфер Алонсо, которого «Краснодар» подписал зимой 2022 года, приобретя его у «Атлетико Минейро», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 8 млн.

В нынешнем сезоне парагвайский защитник сыграл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

При этом клуб является лидером МИР Российской Премьер-Лиги после 18 сыгранных матчей, набрав 38 очков. Кроме того, «быки» вышли в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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