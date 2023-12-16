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Источник: «Сантос» близок к аренде игрока «Локомотива» Педриньо

Источник: «Сантос» близок к аренде игрока «Локомотива» Педриньо
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Бразильский «Сантос» близок к арендному соглашению нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэля, сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб ведёт переговоры об аренде на один год Педриньо. Ранее футболист уже дважды отправлялся в аренду из «Локомотива» в «Сан-Паулу» и «Америку», с которой арендное соглашение кончается в декабре 2023 года.

24-летний бразилец является воспитанником «Оэсте», откуда отдавался в аренду в «Айдакс» и «Атлетико Паранаэнсе», а потом был выкуплен им, однако через год вернулся обратно в «Оэсте».

Затем перебрался в «РБ Брагантино», откуда отдавался в аренду в «Америку», а осенью 2022 года перешёл в стан железнодорожников, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3,5 млн.

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