Источник: «Сантос» близок к аренде игрока «Локомотива» Педриньо

Бразильский «Сантос» близок к арендному соглашению нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэля, сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб ведёт переговоры об аренде на один год Педриньо. Ранее футболист уже дважды отправлялся в аренду из «Локомотива» в «Сан-Паулу» и «Америку», с которой арендное соглашение кончается в декабре 2023 года.

24-летний бразилец является воспитанником «Оэсте», откуда отдавался в аренду в «Айдакс» и «Атлетико Паранаэнсе», а потом был выкуплен им, однако через год вернулся обратно в «Оэсте».

Затем перебрался в «РБ Брагантино», откуда отдавался в аренду в «Америку», а осенью 2022 года перешёл в стан железнодорожников, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3,5 млн.