«Это двойная мораль Запада». Инфантино — о критике проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ответил на критику, связанную с решением провести чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии.

«Место проведения чемпионата мира должно соответствовать всем критериям, в том числе критерию по соблюдению прав человека. ФИФА — это федерация, состоящая из 211 членов, все они имеют одинаковые права и одинаковые обязанности. В том числе они обладают правом выдвигать свои кандидатуры на проведение подобных турниров. Для меня как президента ФИФА Северная Корея ничем не отличается от Южной Кореи с точки зрения своих прав. США такие же, как Китай.

Саудовская Аравия была единственным претендентом на проведение чемпионата мира 2034 года. Здесь снова прослеживается двойная мораль Запада. Все страны обходительны с саудовцами и ведут с ними бизнес на миллиарды долларов. А, например, Министерство иностранных дел Швейцарии пишет на своём веб-сайте, что Саудовская Аравия является её важным партнёром», — приводит слова Инфантино Relevo.

Напомним, решение проводить чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии подверглось критике из-за того, что, по мнению некоторых общественных деятелей, в этой стране есть случаи нарушения прав человека.

Изначально, помимо Саудовской Аравии, заявку на проведение мирового первенства также подавала Австралия, однако затем отказалась от неё.