«Зависть — серьёзная болезнь». Инфантино — об обвинениях ФИФА в коррупции

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что благодаря его работе ФИФА перестала обладать имиджем коррумпированной организации.

«У людей существует довольно сильная зависть, а зависть — это серьёзная болезнь. До того, как я стал президентом ФИФА, журналисты разбивали лагерь здесь, перед штаб-квартирой ФИФА и писали о миллионах, которые утекали по каналам коррупции. Сегодня подобного больше не существует. Возможно, так о нас ещё думают в немецкоязычных странах, но точно не во всём остальном мире», — приводит слова Инфантино Relevo со ссылкой на немецкоязычное издание Das Magazin.

Напомним, Йозеф Блаттер, являвшийся президентом ФИФА до назначения Инфантино, в 2015 году объявил об уходе с этой должности из-за коррупционного скандала. Позже Блаттер был отстранён от футбольной деятельности на восемь лет.