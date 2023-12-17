Защитник «Эвертона» Кин: четыре победы подряд показывают, как сплотился весь клуб

Защитник «Эвертона» Майкл Кин высказался об успешной серии команды в чемпионате Англии. Напомним, ранее с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Уже четыре победы подряд, и это просто показывает, как сплотился весь клуб. В последние три года, в хорошие и плохие времена, мы объединялись, и против нас было сложно играть. Приятно иметь возможность подарить болельщикам эти моменты в последние несколько недель, это было великолепно.

Дополнительная мотивация от проблем? Определённо, но я думаю, что за последний месяц или два что-то изменилось. Мы усердно работаем друг за друга. То, как тренер настраивает нас, приводит к результатам, а вместе с этим приходит вера. Клуб движется в правильном направлении», — приводит слова Кина ВВС со ссылкой на Sky Sports.