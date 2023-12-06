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Бывший директор «Эвертона» рассказал о возможном влиянии Усманова на клуб

Бывший директор «Эвертона» рассказал о возможном влиянии Усманова на клуб
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Бывший исполнительный директор «Эвертона» Кейт Уайнесс высказался о возможном влиянии на клуб российского предпринимателя Алишера Усманова.

«Мне кажется, и это моё личное мнение, что Мошири не был тем, кто руководил всей ситуацией. Я думаю, что могли быть и другие. Имя Усманова всегда было в кадре. Вот где мы, возможно, захотим увидеть больше информации о том, кто на самом деле руководил.

Ходили слухи о том, что Усманов присутствовал на собеседованиях с руководством и даже слушал ключевых агентов больше, чем кто-либо другой из клуба. Я бы подчеркнул, что это всего лишь слухи. Но они действительно кажутся разумными, когда вы смотрите на тот беспорядок, который произошёл с точки зрения расходов.

Если руководящая команда в определённой степени была отвергнута, то это могло привести к ситуации, в которой сейчас находится «Эвертон», — приводит слова Уайнесса Football Insider.

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