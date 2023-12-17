«Долго мечтал о такой возможности». Дмитрий Пятибратов — о назначении в «Чайке»

Новый главный тренер «Чайки» Дмитрий Пятибратов рассказал, как ему поступило предложение возглавить команду.

«Предложение возглавить «Чайку» появилось совсем недавно – после того, как объявили, что прежний тренерский штаб покидает команду. И тогда мы начали общаться с руководством.

Я пристально следил за выступлениями «Чайки»: потому что мне это в принципе интересно, здесь работали большие тренеры – Магомед Адиев, Сергей Ташуев, плюс в клубе много людей, преданных футболу, с которыми я лично знаком.

Когда мне поступил звонок из «Чайки», мы встретились, пообщались и достаточно быстро нашли точки соприкосновения, потому что мне понравилась идея поработать вдолгую. Хотел бы поблагодарить руководство клуба в лице президента Андрея Ивановича Чайки за доверие, которое мне оказано этим назначением. Здесь я вижу единство в желании создать что-то большое. Долго мечтал о такой возможности. В «Чайке» есть система, своя философия, прекрасная академия, молодёжная команда, созданы все условия, чтобы футболисты развивались.

Когда у меня было время или находился в отпуске, я посещал тренировки команд ЮФЛ, старших возрастов академии, общался с тренерами, потому что со многими из них знаком лично, мы вместе играли. Видел, как в целом выстраивается работа в клубе, поэтому предложение возглавить «Чайку» показалось мне интересным с точки зрения моего профессионального роста и развития клуба – шаг за шаг построить что-то заметное в российском футболе.

Не буду говорить пафосные речи про большие задачи. В клубе созданы шикарные условия, команда обеспечена всем необходимым. Есть всё для того, чтобы развиваться. Поэтому, повторюсь, предложение было мной встречено с энтузиазмом и по большому счёту потребовалось несколько минут, чтобы мы друг друга поняли, услышали и начали взаимодействовать», — приводит слова Пятибратова официальный сайт «Чайки».