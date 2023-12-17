Быстров: не нравится схема игры Семака, «Зенит» нуждается в усилении

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о нынешнем положении дел сине-бело-голубых.

«Сергей Богданович Семак сейчас играет по гибридной схеме в пять центральных защитников. Мне это неинтересно, не нравится. Считаю, что «Зенит» должен играть по схеме 4—3—3. И под эту схему нужно набирать футболистов. Да и без неё команда нуждается в усилении. Как мы видим, с уходом Малкома стало намного хуже в атаке. Один Сергеев не справляется», — приводит слова Быстрова RT.

По итогам прошедшей части сезона санкт-петербургская команда находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков после 18 проведённых матчей.